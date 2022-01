Utrechters en Nieuwegeiners 275 euro meer kwijt voor stadsverwarming

UTRECHT - Door de gestegen energiekosten gaat de rekening van Eneco dit jaar fors omhoog. Voor stadsverwarming zijn de inwoners van Utrecht en Nieuwegein dit jaar ongeveer 23 euro per maand extra kwijt, zei wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) vandaag in de gemeenteraad. Ze benadrukt dat dit een gemiddelde is. De rekening kan ook 50 euro per maand - 600 euro per jaar - hoger uitvallen.