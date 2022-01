Katholiek crematorium in Utrecht stap dichterbij

Verbazing is er wel in de raad over de procedure. Nadat de rechter de gemeente had teruggefloten is er hoger beroep aangetekend bij de Raad van State. Het zal nog lang duren voordat die uitspraak doet. Verschuure wacht die uitspraak niet af en verleent alvast een nieuwe vergunning. Diverse partijen spraken zich er over uit dat dat vreemd is. Verschuure betoogt dat het hier om een principiële uitspraak gaat. Hij wil vaker gebruik maken van de regeling die bij de eerste aanvraag werd toegepast.