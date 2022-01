Ook pannenkoekenrestaurant Tante Truus in Houten gaat morgen open, vertelt eigenaresse Mariska Thijsebaard. "We zijn het zat. We hebben nu zo lang gewacht, we zijn vorig jaar 41 weken dicht geweest. We bezorgen nu en pannenkoeken in een doos stoppen ben ik nu een beetje klaar mee, we willen graag serveren aan de mensen. We willen de gezelligheid weer."