Beleggers geweerd in Utrecht: koophuis tot 440.000 euro mag straks niet meer worden verhuurd

Utrecht denkt dat beleggers mogelijk rechtszaken aanspannen nu de gemeente de opkoopbescherming zo breed mogelijk inzet. Daarom trekken ze ook samen op met de andere grote steden, om zo sterker te staan en het is inmiddels goed onderzocht. Wethouder Diepeveen: "We denken dat we een goede onderbouwing hebben geleverd, daar hebben we ook echt even over gedaan. Daar hebben we veel onderzoek naar gedaan, onder meer bij het Kadaster. We gaan niet over één nacht ijs. We staan hier juridisch sterk in."