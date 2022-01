Afgelopen week werd de nieuwe burgemeester Magda Jansen geïnstalleerd. Ook zij ging in op de rellen . "Het deed echt wel pijn hoe het er daar aan toe was gegaan. Ik heb er in mijn speech ook kort bij stilgestaan dat het anders moet en dat ik daar graag het voortouw in neem. Maar daar heb ik absoluut ook de samenleving bij nodig. Dus daar ga ik graag mee aan de slag, want er is geen discussie over nodig dat het anders moet."