Ridouan T: nooit plannen gehad voor gewelddadige uitbraak

VIANEN/UTRECHT - Ridouan T. heeft nooit plannen gehad voor een gewelddadige uitbraak uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij sinds zijn arrestatie in december 2019 in voorarrest zit. Ook was er geen sprake van plannen om met geweld te ontsnappen uit rechtbank de bunker in Amsterdam-Osdorp of tijdens een transport. Dat heeft hij laten weten via zijn advocaat Inez Weski.