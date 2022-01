Nieuwegeinse jeugdbeleid niet slecht, maar kan beter, concludeert de rekenkamercommissie

Dit probleem is mede te verklaren door het zorgaanbod dat soms onvoldoende is en waar tekorten waarneembaar zijn. Vooral voor jonge kinderen zijn te weinig plekken voor specialistische opvang. De rekenkamer adviseert de tekorten aan te pakken. Ook doet de gemeente nog te weinig aan preventieve zorgverlening, vinden de onderzoekers. "Beleidsmatig is de preventieve zorg goed verankerd, maar in de uitvoeringspraktijk is dit soms nog lastig uitvoerbaar", schrijven zij. Het college laat in een reactie weten dat zij dit niet altijd zelf in de hand hebben. Hubens: "Als college kan je echter wel sturen in je beleid. Bovendien kan de raad ervoor kiezen, het college de goede kant op kan wijzen."