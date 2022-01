Jeroen Caré woont in Groenvliet en maakt zich zorgen over de plannen van de gemeente en woningcorporatie Provides. Jeroen: "We zijn niet tegen bouwplannen want we snappen dat het nodig is voor starters en ook voor senioren. Maar de plannen van de gemeente die er nu liggen zijn in strijd met wat we eerder hebben gehoord. En de gemeente negeert onze feedback en input."