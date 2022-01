"Dit is onvoorstelbaar", zegt Rieks Poelman van de KNSB. De bond had gerekend op zo'n vierhonderd aanmeldingen. "We hebben ongeveer vierhonderd ijsverenigingen in Nederland. Voor iedere ijsvereniging een ijsmeester zou al fantastisch zijn. Maar de teller is doorgelopen tot over de 850 dus dit is een geweldig succes."