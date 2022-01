Cultuursector baalt: stoelen in de concertzalen blijven leeg

Vooral het voortdurende heen en weer kost energie. Bart Rutten: "In principe wisten we tot gister niet of we morgen open mochten of niet. Inmiddels verwachten wij het ook niet meer echt. Dat is ook een jojo-effect waar we heel diep ongelukkig van worden. Iedere keer maar weer paraat staan, vol hoop en je ziet al de lichten in de ogen van de vrijwilligers, dat ze weer mensen mogen ontvangen, dat ze hun passie weer kunnen delen met heel veel mensen die die passie op dit moment ook echt missen. Ik ben zelf ook zo'n Nederlander die even naar België is gegaan - niet om te shoppen, maar om een tentoonstelling te zien. Zonder die reflectie van de kunst maken we het hier niet leuker op."