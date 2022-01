Stiekem filmen van vrijpartij met vastgebonden en geblinddoekte vriendin bestraft met boete

De vrouw vertelde dat zij hem nog van vroeger kende en dat zij elkaar vorig zomer in Utrecht na jaren weer waren tegengekomen. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen stond de zomer in het teken van alles wat mogelijk was: een droombaan en uitgaan ook weer. Maar in een nacht veranderde volgens haar alles. De onzekerheid wat hij met de beelden zou doen was een nachtmerrie, in zijn ogen had zij geen enkele geruststelling gezien. "Het verhaal van een slechte film was ineens mijn verhaal. Hij wist precies wat hij deed, inclusief belichting. Het was allesbehalve impulsief", zei zij in haar slachtofferverklaring.