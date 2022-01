Bij sportschool LaVita Lifestyleclub in Veenendaal staat Emile in de fitness om mensen te verwelkomen. Hij moest vroeg uit de veren vandaag. "We hadden de stroom afgesloten en alle apparaten moeten weer opgestart worden. We hebben warmgedraaid en zijn om 8.00 uur open gegaan." Een half uur later zijn er al zo'n 15 mensen in de sportschool.