Laatste gamewinkel van Zeist sluit de deuren: 'Ik ben echt teleurgesteld en boos'

Voor Willem Hillhorst is gamen niet alleen een hobby. Na zijn studie Cultuur en Media (met een minor in gamestudies) liep hij zijn droomstage bij Nintendo in Frankfurt. Nu werkt hij als game-expert en storyteller bij Beeld en Geluid in Hilversum. Daar is hij verantwoordelijk voor het gamesarchief en werkt hij aan de nieuwe tentoonstelling in het museum. Leon (25) is nog student en doet multimedia design en virtual reality. "Gamen is echt niet meer alleen voor puisterige nerds op een donker zolderkamertje. Wie gamet er niet? Het is tegenwoordig een onderdeel van onze maatschappij."