Laatste restaurant in Utrecht dicht na persoonlijk telefoontje van Dijksma

Het restaurant zat tijdens de urenlange openingsactie helemaal vol, vertelt de eigenaar. "Het deed ons goed om de zaak vol te zien. Wat dat betreft zijn we tevreden met het resultaat", vertelt hij. Als gevraagd wordt of hij zijn vertrouwen heeft teruggekregen sinds het telefoontje van Dijksma, twijfelt hij. "Het is goed dat ze belt, want zo voelen we ons gehoord, maar we krijgen al 2 jaar te horen dat het einde in zicht is. "We doen er alles aan om niet failliet te gaan, maar zo gaan we letterlijk kapot." Wel heeft de horecaondernemer de toezegging van Dijksma dat ze achter de schermen bezig is voor de horecaondernemers. "Ik heb toen gezegd dat ik graag op de hoogte gehouden wil worden van wat er besproken wordt. Ik wil simpelweg meer hoop op duidelijkheid."