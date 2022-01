Dovenschap: Gebarentolk in 'postzegel' maakt coronainformatie slecht te volgen

HOUTEN - Het Dovenschap is niet blij met de nieuwe vorm waarin de coronapersconferentie vrijdagavond werd gehouden. De gebarentolk voor doven en slechthorenden was dit keer "in een postzegel" rechtsonder in het beeld te zien in plaats van zoals eerder tussen de premier en de minister van Volksgezondheid in. Daardoor konden veel dove mensen de mededelingen van het kabinet niet goed volgen, meent de belangenorganisatie in Houten.