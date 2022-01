Culturele sector wil open, theaterprotest in Houten en actieconcert in Baarn

"Wij zijn geen sector zoals de horeca", zegt Tom van der Poel. "De voorzitter van Horeca Nederland zag ik laatst en hij heeft een hele grote mond. Dat mag hij hebben, want hij komt voor zijn sector op. Dat begrijp ik. Wij zijn gewoon niet zo. Misschien worden we daarom zo slecht gehoord. Of dat ze ons wel horen maar er niets mee doen." Bea Nederhoff trekt eenzelfde conclussie: "Het voelt niet eerlijk. Wij horen bij de grote zwijgende meerderheid die het allemaal een beetje laat gebeuren. Maar de maat is gewoon vol. Het is niet meer uit te leggen. We zijn ook het enige land in Europa dat zo op slot zit."