De Vereniging Eigen Huis (VEH) waarschuwde eind september al voor een hap uit de portemonnee voor huishoudens die gebruikmaken van blok- of stadsverwarming. In de provincie Utrecht gaat het om iets meer dan 12 procent van alle woningen. De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) rekent met een stijging van 23 euro per maand voor huishoudens in Utrecht en Nieuwegein. Ze benadrukt dat dit een gemiddelde is. De rekening kan ook 50 euro per maand - 600 euro per jaar - hoger uitvallen.