Soester vader die wordt verdacht van doodschudden baby mag proces in vrijheid afwachten

De medische situatie van de man is volgens zijn advocaten de afgelopen tijd verslechterd. Hij werd vandaag in de rechtbank door de parketpolitie in een rolstoel binnengebracht en zat gedurende de hele zitting voorturend hevig met zijn hoofd en lichaam te schokken en schudden. Hij vertelde dat hij meerdere keren was gevallen in de PI en ook tijdens een observatieperiode in het Pieter Baan Centrum. Daarbij was hij gewond geraakt en moest hij geopereerd worden.