Sanquin zoekt 6400 nieuwe bloed- en plasmadonors in Utrecht: 'Helden zonder cape'

Donorbloed is bijvoorbeeld nodig na ernstige verwondingen door ongelukken of bij een bevalling waarbij een vrouw veel bloed heeft verloren. Daarnaast gaat een groot deel naar kankerpatiënten om hen te helpen tijdens hun behandeling. Volgens Sanquin is er in heel Nederland een tekort terwijl een op de vier mensen ooit (levensreddend) donorbloed nodig heeft. Slechts minder dan 3 procent van de mensen is donor en dat maakt meteen duidelijk er sprake is van een enorme opgave.