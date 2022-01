Forse toename cybercrime in provincie Utrecht: 'Inbreker komt nu via Whatsapp of mail'

Landelijk registreerde de politie in totaal iets meer dan 14.000 gevallen van cybercrime, 30 procent meer dan vorig jaar. Ten opzichte van 2019 is het aantal gevallen afgelopen jaar bijna verdriedubbeld. Volgens de politie is de verschuiving van offline naar online criminaliteit 'een trend die we al een tijdje zien', meldt een woordvoerder. "De inbreker komt niet meer bij je thuis, maar komt nu via Whatsapp of een phishingmail." De coronamaatregelen versterkten die trend volgens de politie. "De criminaliteit bewoog mee met wat er gebeurde: iedereen was thuis, dus criminelen gingen op zoek naar andere methodes."