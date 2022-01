Veel archeologische vondsten in Kersenweide Odijk, zelfs uit de bronstijd

ODIJK - Bij archeologisch onderzoek in Odijk zijn bewoningssporen uit de bronstijd (2200-800 v. Chr.) gevonden. Die zijn uiterst zeldzaam in de regio. Het was al wel bekend dat er later in de ijzertijd en nog later in de Romeinse tijd mensen woonden in het gebied ten westen van het dorp, maar nu zijn dus ook resten van oudere boerderijen gevonden.