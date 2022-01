Het onderzoek naar de omkopingspraktijken rond Orm K. gaat nog maanden duren, omdat er nog meerdere getuigen moeten worden gehoord. Twee van deze personen zitten in Dubai en het OM is nog in afwachting van een rechtshulpverzoek aan de autoriteiten daar. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is er nog niet. Wel is duidelijk dat daar meerdere dagen voor nodig zijn. Op 31 maart is er weer een tussenzitting gepland.