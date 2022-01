Rik van der Graaf volgt Maarten van Ooijen op als lijsttrekker CU Utrecht

De afgelopen weken heeft de ChristenUnie een selectieprocedure gehouden en vervolgens mochten leden vanavond stemmen op hun favoriete kandidaat. De selectiecommissie is blij dat de leden voor Van der Graaf hebben gekozen. "Rik van der Graaf heeft zich het afgelopen jaar sterk ontwikkeld. Door zijn jarenlange ervaring als fractiemedewerker is hij in de raad geen onbekende en hebben we er vertrouwen in dat hij een rol als lijsttrekker met verve zal bekleden."