'Meer aandacht voor ongewenst gedrag door schandaal bij The Voice'

Misbruik speelt in alle sectoren waar machtsverhoudingen gelden. "Denk aan een stagiair die afhankelijk is van de beoordeling door een begeleider en daardoor wel of niet slaagt", schetst Kreuze. "Dan heb je een positie die de kans op bijvoorbeeld seksuele intimidatie vergroot. In de sport kennen we die gevallen ook. Of in het hoger onderwijs, waar de docenten of de professoren uiteindelijk beslissen of je verder gaat of niet."