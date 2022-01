En toegegeven, zo'n financiële zekerheid die bij een werk in opdracht komt kijken, is natuurlijk ook best prettig. "De laatste jaren werk ik het liefst in opdracht. Vroeger had ik zo'n beetje een keer per jaar een tentoonstelling waarbij ik dan veel werk verkocht. Daar kon ik dan van leven. Tegenwoordig koopt men niet zoveel kunst, dus is dat lastiger. Maar het lukt nog steeds. Daar ben ik heel dankbaar voor."