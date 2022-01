Kil gebied rond TivoliVredenburg wordt levendiger en groener

Het gebied dat onder handen genomen wordt bestaat uit de straten de Vlaamse en Hollandse Toren, de Vredenburgkade en een gedeelte van het Vredenburg. De omgeving is nu te kil met veel stenen, weinig groen en dichte etalages. "De allure die TivoliVredenburg, het Vredenburg, het vernieuwde Hoog Catharijne en de herinrichting van de singel uitademen staat in schril contrast met de openbare ruimte rond TivoliVredenburg", staat in het plan. En: "De stenige straten met veelal dichte etalages worden ervaren als onsympathiek en onwaardig als schakelpunt tussen het nieuwe stationsgebied en historische centrum. In het huidige gebruik is de gestalde fiets dominant."