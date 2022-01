Mbo's, hogescholen en universiteiten weer open: 'Beter dan online natuurlijk'

Rond een uur of 12 staat er een maaltijdbezorger op de stoep van het ROC. Twee vrouwelijke studenten hebben pizza besteld. "We hadden het vorige week al afgesproken, pizzadag. We hadden er zin in", lachen ze. Het staat symbool voor het feestje dat studenten vandaag vieren: na vier weken zien ze elkaar niet meer op een scherm, maar kunnen ze elkaar weer recht in de ogen aankijken tijdens een les op locatie. Onder het genot van een pizzapunt, bijvoorbeeld.