Fivoor over nieuwe psychiatrische kliniek: 'We hebben de onrust over onze komst verkeerd ingeschat'

"Bij de opening van onze open klinieken op andere locaties in bijvoorbeeld Rhenen en Bosch en Duin hebben we altijd gecommuniceerd op het moment dat we er zijn. Dan maken we kennis met onze directe buren", zegt Arianne Middelhoek, directeur bedrijfsvoering van behandelcentrum Wier. "We hebben ons niet goed gerealiseerd dat de naam Fivoor en de komst uit Den Dolder zorgt voor extra bezorgdheid."