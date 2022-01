Stroomstootwapen ingezet bij aanhouding drugsdealer

Op het bureau bleek dat een van de twee pijltjes van het stroomstootwapen in het lichaam van de 18-jarige verdachte zat. Het andere pijltje was in de auto terecht gekomen, waardoor er geen stroom was toegediend. Het stroomstootwapen werkt alleen als beide pijltjes in het lichaam terecht komen. De man is naar het ziekenhuis gebracht om het pijltje uit zijn lichaam te verwijderen. Hierna is hij voor verhoor vastgezet. Ook de bijrijder (16) werd ingesloten. In de auto troffen agenten een kleine hoeveelheid (vermoedelijke) drugs aan.