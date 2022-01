Heineken komt met verbeterd cao-bod na staking bij brouwerijen en Vrumona in Bunnik

De belangrijkste verbetering is volgens Suijker dat de bevriezing van de loonschalen nu van tafel is. Ook komt er nu een goede regeling waarmee mensen drie jaar voor hun AOW al kunnen stoppen met werken, aldus de vakbondsman. Suijker vindt de loonsverhoging die Heineken biedt wel nog steeds te mager. Maar in het nieuwe voorstel gaan de meeste werknemers er ten opzichte van het eerdere bod wel ongeveer 1 tot 1,5 procent extra op vooruit in twee jaar, geeft hij aan.