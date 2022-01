Kinderen van 5 tot en met 11 uitgenodigd voor coronaprik, 2G-beleid wordt afgeraden

In totaal kunnen bijna 1,3 miljoen kinderen een coronaprik krijgen. Gezonde kinderen krijgen na acht weken een tweede prik. De GGD Regio Utrecht betoogt dat hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe kleiner de kans is dat er gevaarlijke varianten van het virus ontstaan. Ook bestaat de kans dat iemand die besmet is long covid krijgt, waardoor er nog maanden na de infectie klachten als vermoeidheid, kortademigheid of pijn kunnen optreden. Toch laten ze de afweging om kinderen wel of niet in te enten nadrukkelijk bij de ouders.