PROVINCIE UTRECHT - Het is in zeker elf jaar niet zo duur geweest om een woning in de vrije sector te huren als de afgelopen maanden. Dat meldt woningplatform Pararius op basis van het huurwoningenaanbod op de eigen site, waar sinds 2010 cijfers worden bijgehouden. In de provincie en in de stad Utrecht waren de huren al hoog, waardoor de stijging minder groot is. In Amersfoort steeg de huur met 6 procent wel fors.