Opkoopverbod voor Utrechtse woningbeleggers, gouden greep of lapmiddel? 'Wet is niet goed doordacht'

Het stadsbestuur wil dat mensen die zélf in een koopwoning willen wonen, een plek in de stad kunnen vinden. Dat lukt nu nauwelijks. De woningvoorraad is zeer schaars en dan zijn er ook nog panden die worden opgekocht door particuliere beleggers. Utrecht wil dat voorkomen met een verbod via de wet Opkoopbescherming.

Het verbod houdt in dat de woning voor vier jaar na aankoop niet verhuurd mag worden, met uitzondering van verhuur aan ouders of kinderen, verhuur van bedrijfswoningen en vervangende bewoning bij afwezigheid voor maximaal een jaar. Het verbod gaat gelden voor woningen in de hele stad met een WOZ-waarde van 440.000 euro of lager.