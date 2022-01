Boer Gert S. vrijgesproken van reeks brandstichtingen, rechtbank verwijt OM tunnelvisie

Volgens de rechtbank is er geen (technisch) bewijs waaruit blijkt dat de boer, die inmiddels in Langbroek woont, de branden heeft gesticht. Ook zijn er geen getuigen die dat verklaren. "Uit het dossier blijkt dat bij iedere brand niet uitgesloten kan worden dat een ander dan de man verantwoordelijk is voor het ontstaan van die brand", stelt de rechtbank. In het vonnis staat dat het erop lijkt dat het onderzoek naar de dader zich met name heeft gericht op S. "Hierdoor is de mogelijke betrokkenheid van andere personen niet of nauwelijks onderzocht. Dat dit niet is gebeurd maakt dat onvoldoende aan waarheidsvinding is gedaan", aldus de rechtbank.