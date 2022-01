Wat deed de Belgische kidnapper in Meerkerk? 'Niemand snapt waarom hij in ons rustige dorp was'

Het is een zaak die België en Nederland in zijn greep houdt. De 4-jarige Dean uit België werd dit weekend als vermist opgegeven door zijn moeder.

Vermoedelijk was hij in het bijzijn van Dave De K., een vriend van de moeder. Dave was in 2010 al eens veroordeeld voor de dood van zijn 2-jarige stiefzoon, die door zware mishandeling om het leven was gekomen.

Maandagmiddag stuit de politie in Meerkerk, min of meer per toeval, op de Belg. Omdat uit het verhoor niet gelijk bleek waar Dean was en hij waarschijnlijk in levensgevaar was, werd er voor hem een Amber Alert uitgestuurd.

Rond 22.30 uur maandagavond laat de politie weten dat het lichaam van de jongen is gevonden in Zeeland, verscholen tussen de rotsen.