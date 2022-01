Het gaat in Polsbroek om een van de eerste fases van het grootse project van hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, dat uit tien deelprojecten bestaat. Door de klimaatverandering is er niet altijd genoeg zoet water in het westen van Nederland. Hierdoor ontstaat veel schade volgens Miriam Duijkers, omgevingsmanager bij de Stichtse Rijnlanden. "In West-Nederland is door de droogte heel veel schade. Oogsten mislukken, er is schade aan bomen en natuurgebieden en funderingen van woningen kunnen beschadigd raken. Dus dat kan bij mensen heel veel leed veroorzaken."