OM wil tbs met voorwaarden voor Eemnesser (27) die brand stichtte in Safaripark Beekse Bergen

Toen hij het hok niet meteen open kreeg, stak hij een voederbak in brand. Zonder die bak zouden de dieren wel weg kunnen, dacht hij. Hij kwam pas bij zinnen toen hij op drie plekken brand had gesticht en inzag dat dat juist gevaarlijk was voor de dieren. Toen sloeg hij een ruit in van het restaurant in het park, in de hoop dat de brandweer zou komen.