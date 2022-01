Kippengaas moet bomen beschermen tegen hongerige bevers Kasteel Amerongen

Want of de bomen het gaan redden moet nog blijken. Het kasteel moet afwachten of de bomen in het voorjaar goed uitlopen of niet. De vraag is of de druk van de sapstroom weer toeneemt, met name of het water weer goed naar de takken en bladeren gepompt kan worden. Wellicht hebben de bevers de sapstromen zo erg aangetast dat de bomen niet meer kunnen opkomen.