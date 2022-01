18.000 handtekeningen tegen bebouwing: 'Henschotermeer mag geen pretpark worden'

Batteau verwoordt waar veel omwonenden van het Henschotermeer het mee eens zijn: "In 2017 is het meer overgedragen aan de markt, het was altijd van de overheid. De uitbater heeft sindsdien een soort vrijbrief gekregen om het gebied te exploiteren. Terwijl er duidelijke afspraken liggen: In 2015 hebben de provincie Utrecht en de gemeentes Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin overlegd is dat ze een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van het meer willen houden. Daarin is ook vastgelegd dat er zorg gedragen moet worden voor de natuur. Dat hele principe zie je op geen enkele manier terug in deze plannen. Daarom zijn we nu deze petitie gestart." Volgens Batteau is er ook geen transparantie en worden omwonenden niet meegenomen in de plannen.