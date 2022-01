Cultuursector in opstand met Kapsalon Theater: 'Waarom wel naar de Ikea en niet naar het museum?'

Het is niet de enige ludieke actie die in dit museum wordt georganiseerd. Ook de tentoonstelling 'Toeval bestaat niet', die net voor de sluiting begon, is vandaag weer even te bekijken. "Dit is een interactieve tentoonstelling over toeval in de (mechanische) muziek aan de hand van de zelfspelende muziekinstrumenten van de geniale instrumentenbouwer Diederich Nicolaus Winkel", vertelt Boswinkel. "De winkels mogen natuurlijk open. En omdat de tentoonstelling van 'meneer Winkel' is, mag die ook open. Daarna gaan we weer keurig dicht hoor. We doen het puur om even van ons te laten horen."