Mantelzorgers verder onder druk door nieuwe zorgtaken: 'Er moet een ommekeer komen'

Een oplossing voor het probleem ligt volgens Hoogendijk mogelijk in het netwerk van een ziek persoon. "Een simpele oplossing is er niet en we hebben er uiteraard begrip voor dat de zorg het zwaar heeft. We proberen te kijken naar de mensen om de zieke heen. Wie weet kunnen ook buren en vrienden een handje helpen. Als iemand medicijnen kan ophalen en weer iemand anders neemt een andere taak over, dan heb je een team om iemand heen, in plaats van één mantelzorger."