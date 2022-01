Een getuige die niet vertrouwde wat er drie maanden in en rond het huis van de vrouw in de Ceramstraat in Utrecht gebeurde, waarschuwde de politie. Ondertussen had ook de dochter van de vrouw in de gaten dat er iets mis was. Omdat haar moeder dementerend is, is er een alarmsysteem met camera's en intercom in huis. Toen het alarm afging, zag zij haar moeder met een vreemde man bij de kraan zitten.