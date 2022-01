Familieleden kroongetuige Nabil B.: OM schiet tekort in zijn beschermingstaak

Peter R. de Vries waarschuwde er op 17 mei in een gesprek met de politie voor dat kroongetuige B. de deal met het OM zou opschorten, zo staat in de aangifte. B. was zeer ontevreden over de veiligheidsmaatregelen voor zijn verwanten. In het gesprek heeft de betrokken politieambtenaar gezegd dat het OM "alles uit de kast zou halen op publicitair terrein en dat er dan ook gelekt zou gaan worden", aldus de aangifte. Ruim een week later was de identiteit van de advocaat onthuld, stellen de aangevers vast. Volgens hen staat "buiten discussie" dat het lek bij justitie zit.