De camera's hebben eerder op de Adenauerlaan een positief effect gehad, schrijft het college. "In de periode van inzet is er geen enkele auto-inbraak in het gebied gepleegd en is de jeugd- en geluidsoverlast beperkt gebleven. Ook zijn er geen verdachte situaties meer gemeld." Volgens de gemeente is de buurt ook positief over het cameratoezicht: veel bewoners willen het liefst dat de camera's er blijven hangen.