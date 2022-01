Waterschap baalt van crossmotoren op Lekdijk: 'Veiligheid van dijk in gevaar door beschadigde grasmat'

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat vaker controleren rond de Lekdijk. "We gaan verbaliserend optreden. Hiervoor werken we samen met andere overheidsdiensten, die ons inseinen als ze wat zien. Op die manier hebben we meer ogen in het veld, waardoor we meer pakkans hebben. We proberen hiermee ook een signaal af te geven zodat we niet over de andere 55 kilometer van de dijk dezelfde schade krijgen.