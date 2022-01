UTRECHT - Paardenmeisjes in de omgeving? Dat is niet zo gek. Paarden zijn populairder dan ooit! Sinds het begin van de coronapandemie is de verkoop van paarden en pony's met een kwart toegenomen. Dat maakt dat er op dit moment in Nederland ruim 3000 maneges en 450.000 paarden zijn. De liefde voor paarden is groot en de zorg is in Nederland op hoog niveau.