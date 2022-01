Marvin Ebel uit Amersfoort was op weg naar zijn werk toen het misging. "Ik reed met mijn scooter op de Burzatenstraat en ik zag dat er overal water lag. Een mevrouw op de hoek van de stoep riep nog: pas op, er ligt overal water. Dus toen dacht ik: dan rijd ik er wel even via de andere kant van de stoep langs. Maar toen zakte ik ineens weg met mijn scooter en lag ik tot aan mijn borst in het water. Mijn eerste reactie was: eruit! Dat was m'n overlevingsinstinct."