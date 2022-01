EEMNES/BAARN - De dode vrouw die op 8 oktober werd gevonden in een auto bij hotel De Witte Bergen in Eemnes, is gedood door haar vriend, Charel S. uit Baarn. Hij heeft toegegeven dat hij haar om het leven bracht. De man wurgde de 34-jarige Sihem "Sissi" Ouazil tijdens een ruzie in een chalet in het Gelderse Voorthuizen. Daarna reed hij met haar lichaam naar Eemnes.