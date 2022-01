Corona-ellende nekt Utrechtse horeca: 'Schrap de belastingen, ondernemers verkopen hun zaak'

Voor de korte termijn hoopt Hagebouw dat de horeca snel weer mensen kan ontvangen. "We gaan voor verantwoord open, maar met een flexibele uitstroom van gasten en niet tot 17.00 uur. Dat is niet rendabel. Zo'n 5 tot 10 procent van de ondernemers zal daarbij gebaat zijn, maar de anderen niet. Dan blijven we liever dicht met staatssteun. Het is in ieder geval goed dat er nu wordt gekeken naar scenario's voor de lange termijn. Mijn boodschap aan de raad was gisteravond dan ook: we willen graag open, maar ook nooit meer dicht."