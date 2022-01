De gemeente Utrecht liet gisteren al weten te gaan handhaven op de actie. "Demonstreren is toegestaan binnen de kaders van de Wet openbare manifestaties. Het openen van een instelling valt hier niet onder", zei de burgemeester Sharon Dijksma over de acties in haar gemeente. Haar woordvoerder lichtte toe dat aanspreken de eerste stap vanuit de gemeente is bij dergelijke protestacties tegen de coronaregels. Volgens hem is dat in de meeste gevallen afdoende.